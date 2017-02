Milliomosok klubjaiban is megfordult 80 éves nyertesünk

A berekfürdői Thermál Hotel Szívekbe nyert kétszemélyes, három napra szóló hétvégét aktuális játékunkon nyolcvanéves olvasónk. A debreceni Gál Lajos dolgozott felszolgálóként a pesti Vigadóban, a debreceni Arany Bikában, de előtte megfordult Amerikában és Angliában is a milliomosok klubjaiban. Nem tartja magát nyerő típusnak, de nem is nagyon tett érte semmit. Soha nem küldött be például megfejtett rejtvényeket.







A berekfürdői hotel wellnessrészlege valódi felüdülés © Bors

– Évtizedekig időm sem lett volna rá a munka mellett – indokolta. – Amióta van a Bors, mindennap megveszem, és nézem a nyereményjátékokat is. Berekfürdőn még nem jártam. Először felajánlottam a gyere­keimnek – a lányom 51 éves, a fiam 60 –, hogy utazzanak ők, de olyan helyen dolgoznak és annyit, hogy nem tudnak elszabadulni. És így jártam az unokáimmal is, a két dédunokám pedig még nagyon kicsi. Arra gondoltam, hogy a 65 éves unokahúgommal mennék el erre a hétvégére, csak valahogy azt kéne megoldani, hogy külön szobába mehessünk.

A Bors nyereményjátéka folytatódik - a részletekért kattintson ide!