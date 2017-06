Milliókat érhet egy jenkinek Kádár elvtárs szobra

A kommunizmus is hagyott ránk olyasmit, ami manapság is nagyon felkapott, keresett. A politikai színezettől eltekintve ugyanis nem egyszer komoly értéket képviselnek a szocreál műalkotások.







Kádár- mellszobor: 1,2 millió forint

– A 2010-es kormányváltással kezdődött nálunk minden, amikor az Emberi Erőforrások Minisztériumának raktárában számtalan szocreál műtárgyat találtak – magyarázta a Borsnak Pintér Péter, a Pintér Aukciósház vezetője. – Oda akarták adni ezeket a Memento Parknak, ők azonban helyhiány miatt nem tudtak vele mit kezdeni. Ekkor ajánlottam fel, hogy árverésre szívesen átveszem a műveket. Ennek végül szomorú aktualitást adott a vörösiszap-katasztrófa, így a nagyjából húszmillió forint bevételt a segélyalapnak fizettük be.







1,8 millió forint: Pintér Péter szemez a Sztálin-büszttel

Az aukciósház már a tizedik, hasonló tematikájú online és telefonos árverést rendezi meg. Talán meglepő, de a szocreál többnyire az amerikaikat érdekli, kilencven százalékban tengerentúli ajánlatok szoktak érkezni, most is ez valószínű. A tételek között az egyik legérdekesebb az a Kádár-mellszobor, amely a korszak neves művészének, Pá­tzay Pálnak a keze munkáját dicséri.







150 ezer forint: Tanácsköztársaság-szobor (előtanulmány)

– Tudomásunk szerint ebből ez az egy darab van, s a kommu­nista vezető hatvanadik születésnapjára készült. Kidolgozásában igazán remek darab. De elképesztő az a hatalmas Sztálin-büszt is, ami ugyanarra az ötvenes években kiírt pályázatra készült, mint a Felvonulási térre állított és 1956-ban ledöntött Sztálin-szobor – mondta Pintér, aki szerint az is nagyon érdekes, hogy a kereskedőkön kívül kik viszik be neki ezeket az alkotásokat. – A legtöbbször pozitív kötődésük van hozzájuk, és inkább anyagi gondok miatt adják el őket. Beszélgetéseink során nem egy tisztességes, ugyanakkor hithű kommunista embert ismertem meg, aki a mai napig hisz az eszmében.