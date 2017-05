Mihály: Na jó, őt is én öltem meg

Gázolás áldozatának vélték a rekettyepusztai nőt, akivel kapcsolatban öt év után ismerte be S. Mihály: brutális módon agyonverte. Ugyanazzal a kalapáccsal egy barátját is megölte egy évvel korábban.

Öt évig közlekedési balesetként nyomoztak a rendőrök az 56 éves nő halála miatt, akinek holttestére 2012-ben súlyos fejsérülésekkel találtak Rekettyepusztán, a Lovas csárda közelében. A nyomozók hatszáz méterre, bokrok közé rejtve megtalálták a nő biciklijét is, ezért valószínűsítették: a kerékpárt toló nőt elsodorták, a tettes pedig el­me­nekült. A fűben vonszolás nyomai látszódtak, tehát a halálos ütés biztosan nem a csárda mellett érte az asszonyt, de a nyomozók ennél többre nem jutottak. A halálos közúti baleset miatt indult eljárást felfüggesztették.









Ám a tavaly nyár fordulatot hozott az ügyben. Egy kiskunhalasi férfit fogtak el, a 63 éves S. Mihályt, akit barátja meggyilkolásával gyanúsítottak. Amikor már nem tudta tovább tagadni, hogy köze van a helyi kocsmát vezető nő halálához is, a nyomozóknak annyit mondott: Na jó, elmondom, őt is én öltem meg.







Ugyanazzal a kalapáccsal ölte meg mindkét áldozatát © Zsaru Magazin

– Indokként annyit tett hozzá, hogy felidegesítette az asszony, mert folyton pletykált. Tudta, hogy a nő aznap a kocsmában volt záróráig. Megvárta a bokrok közt elbújva, előre odakészített egy kalapácsot is, amivel állítása szerint a kiskunhalasi férfi fejét is szétverte. Cipőjére dróttal rongyokat kötözött, hogy ne hagyjon azonosítható lábnyomokat – avatta be a részletekbe a Zsaru Magazint Mecséry István főnyomozó. A nőt hátulról, lesből verte fejbe, és amikor az áldozat megfordult, újra lesújtott. A holttestet lehúzta az útról, otthon pedig megivott két üveg bort, amit még a kocsmában vett.







A rendőrség öt évig azt hitte, hogy a biciklis asszonyt elütötték © Zsaru Magazin

S. Mihály évekig titkolhatta, hogy hetvenéves barátját is ő ölte meg. Gallygyűjtők találtak emberi csontokat a közeli erdőben, de nyilvánvalónak tűnt, hogy a csontokat máshol ásták el. A vizsgálatok kimutatták: a férfi eredeti sírja S. Mihály tanyáján volt. A gyilkos azt mondta: barátja egy lopásba akarta belerángatni, ezért ölte meg. Miután elásta, félt, hogy a földet eladják, beszántják, ezért elvitte onnan a csontokat. Ez buktatta le. A tizenegy hónapja előzetes letartóztatásban lévő férfi két ember erőszakos halála miatt felel.