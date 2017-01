Mi lehet ez? Ijesztő jelenséget vettek észre a biztonsági kamera felvételein

Hátborzongató jelenségre lettek figyelmesek egy család tagjai, akik a házuk biztonsági kameráján rögzített felvételeket nézték vissza. A kamera felvételein ugyanis úgy tűnik, mintha egy kísértet követne két családtagot a műúton hazafelé. A tulajdonosok ráadásul állítólag már korábban többször is panaszkodtak arra, hogy a telken természetfeletti, démoni jelenségek figyelhetőek meg, éppen ezért szereltették be a külső kamerarendszert is. A visszanézett videó azonban ahelyett, hogy megnyugtatta volna őket, csak felerősítette a félelmeiket.

Az azonban nem derül ki a Youtube-ra feltöltött jelenetből, hogy hol rögzítették a videót, a felirat mindenesetre spanyol.

– Íme, néhány nappal a biztonsági kamerák telepítése után megvan a bizonyíték, hogy igaz, amiről a házban élő család panaszkodott. Szerintük érezhető valamilyen démoni, kísérteties jelenlét.