Mi az a premenopauza? Segítség! Mindjárt változókorba lépek

Minden nő életében eljön a menopauza idszaka. Ezt előzi meg egy átmeneti időszak, a premenopauza. Ez az a fázis, amelyben a petefészkek fokozatosan kezdenek egyre kevesebb ösztrogént termelni.

Mikortól számíthatunk rá?

Általában negyvenéves kor körül kezdődik, de bizonyos esetekben előfordulhat, hogy korábban is kialakulhat. Ebben az időszakban a nő készsége, hogy teherbe essen, fokozatosan csökken. A menstruációs ciklus is átalakul: a vérzések gyakran szabálytalanná válnak és csökken az intenzitása. A hormonváltozások valós fizikai tüneteket is okoznak, de ezeket lehet kezelni.







Meddig tart ez az időszak?

Az átlagos időtartama a premenopauzának négy év, de a nők egy része ebben a szakaszban is csak az utolsó néhány hónapban tapasztal tüneteket, de van, akinél akár tíz évig is eltarthat. A klimax előtt ér véget, vagyis amikor már 12 hónap eltelt az utolsó menstruáció óta. Így lehet meghatározni, hogy egy nő belépett a menopauza időszakába.







Aggódnom kell a tünetek miatt?

A premenopauza tünetei Nem kell, hogy mindegyik egyszerre jelentkezzen, de több is előfordulhat: hőhullámok, kipirulás, emlőfeszülés, csökkent szexuális vágy, gyakori fáradtság, rendszertelen menstruáció, hüvelyszárazság (néhányan kényelmetlenséget tapasztalhatnak a nemi érintkezés során), szivárgó vizelet, ha köhög vagy tüsszent, gyakori vizelési inger, alvászavarok.

A klimax előtti szabálytalan menstruáció normális és gyakori tünet. Azonban, ha túlzott változást észlel, keresse fel a nőgyógyászát az alábbi tünetekkel feltétlenül:

- ha a menstruáció nagyon bőséges – a szokásosnál több –, vagy vérrögöt észlel

- tovább tart, mint szokott

- vannak pecsételő epizódok

- két menstruáció között nem telik el 21–28 nap.

De a rendellenes vérzést okozhatják más eredetű hormonális problémák, fogamzásgátló tabletták, terhesség, mióma, véralvadási problémák, vagy ritkán rák.







Hogyan diagnosztizálható?

Az orvos gyakran már a tünetek alapján fel tudja állítani a premenopauza diagnózisát. De egy vérvizsgálat, ahol a hormonokat nézik, megerősítheti ezt. Mivel az ösztrogén fokozatosan csökken, érdemes vérvizsgálatot végeztetni különböző időpontokban, és összehasonlítani az értékeket.

Még teherbe tudok esni?

Igen, annak ellenére, hogy a termékenység esélye csökkenő fázisban van, akkor is teherbe tud esni. Ha nem szeretne kisbabát, fogamzásgátló módszert kell alkalmazni, addig, amíg biztos nem lesz benne, hogy belépett a menopauza időszakába. Azonban arra fel kell készülni, ha mégis szeretne gyereket, nem lesz olyan egyszerű a premenopauza szakaszában. További részletekért forduljon a nőgyógyászához.







Így csökkentheti a panaszokat! A hőhullámokat enyhíthetik az alacsony dózisú ösztrogént tartalmazó fogamzásgátló tabletták. Használhat hüvelygyűrűt, fogamzásgátló tapaszt vagy progeszteron injekciót is. Javíthatja az általános jó közérzetét a következőkkel is: - sportoljon - hagyja abba a dohányzást - minél többet aludjon (lehetőleg rendszeres ritmusban) - csökkentse az alkohol fogyasztását - tartsa a normális testsúlyát szedjen kalciumot és multivitamint

Mit tehet az orvos?

Sok nőnél jelentkeznek már ebben a szakaszban szexuális problémák: hüvelyszárazság, a vágy elvesztése, fájdalom az aktus közben, vagy általános rossz közérzet – mondja dr. Lőrincz Ildikó nőgyógyász-endokrinológus. – Beszéljen a nőgyógyászával, lehetőleg olyannal, aki erre a területre szakosodott. Az is fontos, hogy őszintén el merje mondani minden panaszát. Ha szükséges, az orvos felírhat más gyógyszereket is, például antidepresszánsokat és/vagy szorongásoldókat, amelyek stabilizálják a hangulatát, ha a hangulatváltozások megkeserítették az életét.