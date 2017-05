Melania Trumpnak még mindig elege van a férjéből

Alig, hogy beszámoltunk az amerikai elnök és neje izraeli látogatásáról, Melania Trump újabb megmozdulásával jelezte, hogy valami nincs rendben közte és férje között.

A pár szombaton Szaúd-Arábiával kezdte meg az elnöki körutat, a rijádi reptéren a first lady azzal indított, hogy a muzulmán elvárásokra fittyet hányva nem viselt fejkendőt. Ezután jött a már említett izraeli megmozdulás, most pedig már itt is az legújabb, ezúttal római húzása.

Egészen pontosan a kezét húzza el férje elől, amikor az próbálná megfogni, de Melania Trump nem kér urából és nemes egyszerűséggel nem hagyja neki, inkább sürgősen megigazítja a frizuráját.

A pár kedden érkezett meg Olaszországba, ahol produkciójukkal a vörösszőnyegig már el sem jutottak, még a repülő ajtajában bemutatták. Szerdán Brüsszelbe látogatnak, kíváncsian várjuk!