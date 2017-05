Megvannak a Miss World Hungary jelöltjei – fotó

Idén a Duna televízió és a Duna World műsorán megújult díszletek között, egy nagyszabású élő műsorban választják meg az ország legszebbjét, aki egy éven át viseli a Miss World Hungary címet - hangzott el a megmérettetésről tartott csütörtöki sajtótájékoztatón Budapesten.

A döntős versenyzők négy különböző öltözékben lépnek majd színpadra; a bikinis kör mellett Merő Péter estélyi és nemzeti öltözetében is felvonulnak majd a lányok és lesz a vizes világbajnokság ihlette kreatív kör is - mondta el Sarka Kata, a Magyarország Szépe ügyvezetője. Hozzátette: az itt viselt ruhákra pályázatot írtak ki a szervezők, ahová Víz és győzelem témában várták a divattervezők pályamunkáit.







© MTI Fotó: Kovács Tamás

Sarka Kata arról is beszélt, hogy több száz lány közül választották ki azt a húsz fiatalt, akik hamarosan a sárvári táborba vonulnak, hogy felkészülhessenek a versenyre. Ott négy háziversenyt tartanak, a Miss Beauty Face, a Miss Bikini, a Miss Sport és a Miss Talent után egy-egy lánytól elbúcsúznak, így a televíziós döntőben már csak tizenhatan versengenek a koronáért.

A győztes Miss World Hungary udvarhölgyei a Miss Earth Hungary és a Top Model of the World Hungary cím birtokosai lesznek. Őket a 16 tagú zsűri választja ki, de idén is tartanak közönségszavazást, voksolni a korábbi évekhez hasonlóan egy alapdíjas telefonszámon lehet majd.

Újdonság, hogy ebben az évben már mobilapplikáció segítségével is informálódhatnak az érdeklődők a versenyről és ezen a platformon „szimpátia szavazatukkal” támogathatják a döntősöket. Az applikációban legtöbb voksott kapott lány A legszebb mosoly cím birtokosa lesz.