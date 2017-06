Megszülte kisfiát, majd hirtelen meghalt a fiatal anya

Az első fotó, amin a újszülött és a kissé elgyötört, de annál boldogabb arcú anyuka látható, az élet egyik legboldogabb pillanatára emlékeztet. Van azonban olyan is, amikor az öröm mellé keserűség is társul, amikor egy ilyen fotót kell lát valaki. Jean Luc Montou ilyen valaki, amikor ugyanis meglátja ezt a fotót egyszerre dobban és szakad is meg a szíve, hiszen megszületett Julian, a férfi második gyermeke, de elvesztette szerelmét, Sarah Bertrandot.

Május 9-én nagy volt az öröm, amikor világra jött az apró kisfiú, de néhány óra múlva már minden borzalmas volt, hiszen Sarah váratlanul elhunyt. Minden előzmény nélkül lett rosszul, mint később kiderült egy ritka, a gyermekágyas anyákat érintő betegség végzett vele, összeomlott a szíve, tüdeje és belső vérzése keletkezett. A férfi remélte, hogy mivel kórházban voltak és mindenki azon fáradozott, hogy megmentse szerelmét, nem lesz gond. De egyre súlyosabb lett a helyzet és végül már nem tudták megmenteni a nőt.

A gyászoló apa megsegítésére gyűjtést szerveztek, számolt be a Mirror.