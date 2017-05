Megrendítő hét: két tragédia egy családban

Annak a férfinak a lakatosüzeme robbant fel Győrben múlt pénteken, aki öt nappal előtte a Fertő tavi kerékpárosmaratonon az életét vesztette – tudta meg a Kisalföld. Miként megírtuk, április 30-án a kerékpárosversenyen egy nyílegyenes szakaszon összeakadtak a párhuzamosan haladó kerekezők. Többen kibillentek egyensúlyukból, köztük a 47 éves Tamás, aki érintőlegesen ütközött egy szabályosan közlekedő autóval. A bringás olyan szerencsétlenül esett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A temetését is csak most intézi a család, végső búcsút még nem is tudott venni tőle a felesége és a három lánya. Ehelyett jött egy újabb hívás múlt pénteken: felrobbant az üzemük.







Múlt pénteken felrobbant a pár nappal azelőtt elhunyt férfi lakatosüzeme © Kisalföld, police.hu

A szemtanúk elmondása alapján hatalmas detonáció történt, az épület falainak harmada összedőlt. A lakatosüzemben lévő értékes gépek megsemmisültek. Az épü­letben egy biztonsági őr tartózkodott, akit kórházba szállítottak, de súlyos sérülést nem szenvedett. Az első feltételezések szerint egy gázpalack robbanhatott be.

A balesetet egy papagáj is túlélte, a hangját délután hallották a szomszédos helyiség tulajdonosai. A madarat megtalálták a romok között, ugyanis a falak úgy dőltek a kalitkára, hogy összenyomták azt, és kiszakadt az alja. Így a papagáj éppen kipottyant, ami megmentette az életét. A madár hollétéről a Borsnak a rendőrök nem tudtak felvilágosítást adni.