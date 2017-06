Megnézheti az ebédet, amit egy atombomba miatt hagytak félbe

Megindító kiállítás látható a budapesti Sziklakórházban. Az Én lettem a halál, a világok pusztítója címû állandó tárlat az első Európában, ami az atomfegyverek pusztító erejét mutatja be az 1945-ös hi­rosimai és nagaszaki atomtámadáson keresztül. Nem bűnbakok ke­re­sése a tárlat célja, ha­nem a figyelem ráirányítása az ismét erősödő nuk­leáris fenyegetésre. Látható több olyan tárgy is, ami „túlélte” a második világháborút lezáró két atomcsapást, bár a tulajdonosaik odavesztek. Aggodalomra semmi ok: a Borsot úgy tájékoztatták, hogy a tárgyak már nem sugároznak.







A kiállítás nem bűnbakot keres, figyelmeztet © Vaskó Tamás

Pusztító végjáték A második világháború az Egyesült Államok és Japán küzdelmével ért véget, amit az atombombák bevetése zárt le. Az USA 1945. augusztus 6-án Hirosimára, augusztus 9-én pedig Nagaszakira dobott le egyet, aminek kö­vetkeztében több százezer ember halt meg vagy a robbanás vagy a sugárfertőzés következtében.

Ott van például a 12 éves Vatanabe Rejikó ételhordója, amit az édesanyja talált meg egy mezőn, 550 méterre a hi­pocentrumtól. A dobozban még benne volt a kislány ebédje: rizs és bab. Ezt a mai napig így őrizték meg az utókornak, fájó mementóként. Ezen felül látható több festmény is, amit túlélők készítettek, így próbálva feldolgozni a szörnyűségeket. Ezek értékét az is növeli, hogy fotókat több éven keresztül nem lehetett közzétenni az atompokolról.







Mementóként megőrizték a kislánynak csomagolt ennivalót © Vaskó Tamás

Megismerhető Szaszaki Szadakó története is. A kislányt kétévesen érte a sugárzás Hi­rosimában, tíz esztendôvel később leukémiát diagnosztizáltak nála. Egy ősi japán hiedelem szerint aki ezer papírdarut hajtogat, azt életre szóló szerencse éri és meggyógyul betegségeiből. Szadakó a kö­rülbelül 1300 origamimadár ellenére 12 évesen el­­­hunyt. Ám a daru így is az atomrobbanás és a béke szimbóluma lett.







Szadakó története miatt szimbólum lett az origamidaru © Vaskó Tamás

A briteknek annyi lenne

A Japánra ledobott bombák tizenöt-húsz kilotonnásak voltak, a ma az oroszok kezében lévő, Sátán fantázianevű fegyver viszont már húszezer kilotonnás. Ennek hatását egy térkép is megmutatja: a Sátán egész Londont, utóhatásként pedig majdnem az egész brit szigetet lakatlanná tudná tenni.