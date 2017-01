Megható: élete utolsó hónapjaiban fiának keresett nevelőszülőket

A negyvenéves Nick Rose múlt kedden veszítette el a harcot a halálos betegséggel szemben. Csontrák vitte el, ami az utolsó időkben már a tüdejére is átterjedt. Egy négyéves fiúcskát hagyott hátra. A brit férfi mindent megtett, hogy a kis Logan a megfelelő családban nőjön fel, miután ő távozik az élők sorából.







Az egyedülálló apa mindent megtett, hogy fia szerető családban nőjön fel. Ennek áldozta élete utolsó pillanatait © JustGiving

A devoni férfi egyedül nevelte fiát - a pici édesanyja régóta nem volt mellettük - kilenc hónapja azonban megtudta: rákos. Korábban is volt már beteg, ám most a szövődmények miatt egyértelművé vált: nem maradt sok ideje hátra. „Az elején még viccelt mindennel, még a betegségével is, hogy a többieket felvidítsa, de a végére csak a fájdalom maradt. De Logan volt az élete. Ő volt számára az első” - mesélte egyik barátja, Aaron Crompton a Daily Mailnek.

A fiúnak végül Torquay városában talált egy befogadó családot.