Megható: anyja nélkül sosem végezte volna el az egyetemet, hát anyja is kapott diplomát - videó

Marty O'Connor öt éve, az egyetem kezdetén bénult le deréktól lefelé, így az egyetem javát már tolószékből kellett elvégeznie. Anyja nélkül sosem tudta volna letenni a vizsgáit, a szülő mindenben társa volt a fiatalembernek. Nemcsak abban segített, hogy Marty fizikailag jelen lehessen az órákon, ám a tanulásból is kivette a részét, és utóbbi törekvést az egyetem is elismerte, ezért a diplomaosztón Judy O'Connor is kapott az elismerésből, és végül fia iskolai tanulmányainak lezárásával ő is diplomás lett.