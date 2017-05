Meghalt a csecsemő, a gyászoló anya a T-Mobile-t hibáztatja

Egy dallasi édesanya szerint a telefonszolgáltató mulasztása miatt halt meg hathónapos gyermeke. Bridget Alex épp 19 éves unokaöccse temetésén volt, amikor a nagy baj megtörtént. A nő március 11-én gyermekét bébiszitterre hagyta, ám az alkalmazott sem tehetett arról, ami történt. A mindössze féléves Brandon leesett az ágyról, ám első ránézésre nem szenvedett súlyos sérüléseket. A bébiszitter így is gyorsan cselekedett, és azonnal hívta a mentőket.

Azonban hálózati problémák miatt a szolgáltató nem tudta kapcsolni a 911-et, negyven percen keresztül hiába tárcsázott a segítségért a nő. Miután nem volt autója, hogy maga vigye kórházba a gyereket, és a mentőket nem érte el, helyette az anyát hívta, aki azonnal haza sietett.









Az anya kórházba vitte a fiúcskát, aki ekkor már nagyon rossz állapotban volt, ám át kellett szállítani egy másik kórházba, ahol azonban már csak a halál beálltát tudták regisztrálni. A kisfiú halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Az anya szerint a hálózatot fenntartó T-Mobile tehet a csecsemő haláláért, mert bár már korábban is sok probléma volt a hívásokkal, a cég az úgynevezett „kísértet hívások” megsokszorozódása ellenére sem hozta helyre a szoftveres problémát, és a rendszer elavultsága ellen sem tett lépéseket.

A nő pert indított a világcég ellen, amely azóta több lépést is tett, hogy hasonló eset ne történhessen újra. A perirat szerint a társaság nem küldött GPS koordinátákat automatikusan a mentőszolgálatok felé, ráadásul semmibe vette Dallas városának többszöri figyelmeztetését is a problémákról – írja a NYDailyNews, amely úgy tudja, hogy a csecsemő tragédiája ráadásul nem is egyedi: korábban egy 52 éves férfi halála kapcsán merült fel a társaság felelőssége.