Meghalni küldték haza az újszülöttet: ma még mindig küzd az életéért!

Elképesztő életerő van abban a most héthetes csöppségben, akinek csak pár napot adtak az orvosok. Tini édesanyja most érzi először: van remény.

Már a terhesség huszadik hetében jelezték a fiatal anyának: gondok lesznek a születendő gyermekkel. Amikor megszületett, a dokik úgy látták, semmi értelme megoperálni - úgysem tudnak rajta segíteni, hiszen talán még a műtétet sem élné túl.

Gyógyszerek nélkül küldték haza a tini anyukát és és az újszülöttet. Mindenki arra készült: a csöppségnek legfeljebb napjai vannak hátra. Mindez közel hét hete történt...

A 17 éves Clare Conway gyermeke január 3-án jött a világra - komplex szívbetegséggel. A kis Kassadie-Maria azonban nagyobb küzdőnek bizonyult, mint arra bárki számított. „Amikor megszületett, átszállítottak minket a birminghami gyermekkórházba, de az orvosok azt mondták, nem fog önállóan enni, nem sír, és amint leállítják a gyógyszereit, le fog esni az oxigénszintje. Nem is állhatna a valóság távolabb attól, mint amit mondtak: önállóan lélegzik, eszik, és annak ellenére, hogy gyógyszerek nélkül küldtek minket haza, még mindig velünk van” - nyilatkozta az édesanya, aki végre reménykedhet, ugyanis most már az orvosok is úgy látják: van esély megmenteni a picit.

A kórház szakemberei - akik anno azt mondták, nem fognak foglalkozni a kislány szívbetegségével - most úgy döntöttek, ha a gyermekben ennyi erő van, akkor mégis van esélye a műtétnek, amit jövő kedden ejtenek majd meg - írja a Mirror. Persze ez csak az első lesz, amit - ha a pici túléli - újabb követ majd egy- vagy kétéves korában.

„Ő a mindenem, megtennék érte bármit. Büszke vagyok rá minden egyes pillanatban, amikor ránézek” - mesélte a fiatal brit anyuka.