Megcsalta a férjét, anyósa buktatta le

A Mayra néven emlegetett nő házánál bejelentés nélkül megjelentek a férj rokonai, és az anyós folyamatos azt kérdezte a menyétől, hova dugta a szeretőjét. A férfit végül a hitvesi ágy alatt lelik meg a rokonok - írja a Mirror. A kolumbiai családi drámája ezzel még nem ér véget, a férj anyja ugyanis kijelenti, nem érdemli meg a fiát, és különben is, most már menjen el a házból, éljen az asszonyinkább a szeretőjével.

A felvétel vége felé a férj lánytestvére és Mayra jól össze is verekszik, talán más befejezést ennek a történetnek nem is nagyon lehetne elképzelni. A videó mióta felkerült a netre több mint százezeres megtekintést hozott, ami akár a megcsalt férj számláján még pénzt is jelenthet.