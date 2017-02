Megállt a tudomány: nem tudják miért vérzik ez a fiú

Egy indiai tinédzser vért sír, de van hogy a füléből, a szájából, de akár a hajából is vér folyik. A legborzasztóbb, hogy vannak napok, amikor ez tízszer is előfordul - írja a Daily Mail. Akhilesh Raghuvanshi most 13 éves éves, de már 10 éves kora óta - betegsége miatt - stigmált fiúnak hívják a közösségben. Amikor vérzik nem nagyon fáj neki, de extrém módon kimerül a végére, illetve migrén is követi néha.









Szülei először arra gondoltak, kiszáradt a gyerek, de hamar rájöttek, sokkal komolyabb és összetettebb dolog állhat a háttérben. Az orvosok először haemolacriára gyanakodtak, amely általában a nemzőképes nőknél hormonváltozások miatt fordul elő, de leggyakrabban helyi behatások, mint például bakteriális fertőzés, környezeti károsodás vagy sérülés válthatja ki. Megvizsgálták a fiút, de az elméletben felállított diagnózist nem sikerült bizonyítani.









Az iskolás fiú nagyon ki van borulva attól, ami történik vele. “Vér folyik a fülemből, a számból, az orromból és a hajamból is. Van, hogy a kezem is a lába is így jár. Van nap, amikor csak egyszer, de van, hogy 10-szer is előfordul egy nap alatt. Az elmúlt 15 napban minden nap véreztem. Nagyon elfáradok, amikor ez történik, és a van, hogy nagyon komolyan fájni kezd a fejem utána.”









Mivel egyelőre nem tudják miért van, apja mindent megtesz, hogy olyanok foglalkozzanak a gyerekével, akiknek van ötletük arra, mi állhat ennek a hátterében. “India legjobb, de tényleg a legjobb orvosai látták már és nem tudják mi ennek az oka, és hogyan lehetne kezelni. Az állapota most romlott, már van ugyanis, hogy vért vízel. Féltem a fiam életét. Kérek minden orvost a világban, hogy aki tud, próbáljon meg segíteni rajta” - könyörgött az apa a sajtóban.









Az ezzel foglalkozó szakemberek szerint a legtöbb ilyen vérzéses állapot a páciens korának növekedésével egyenesen arányban csökken és egyszer csak abba marad. Akhilesh Raghuvanshi esete egyedi, még hasonlóval sem találkoztak az orvosok.