Meg sem köszönték, hogy újraélesztette a gyereküket a Kecskeméti Fürdőben

Kis híján tragédia történt a hétvégén a Kecskeméti Fürdőben. Egy baráti társaság kinn volt szombat délután a strandon, amikor valaki közülük arra lett figyelmes, hogy egy négyéves kislány hosszú ideje nem jön fel a hullámmedencében a víz alól.







A kecskeméti strandon majdnem a hullámmedencébe fulladt egy négyéves kislány (illusztráció) © Thinkstock

Tamás a Facebookon számolt be a rázós helyzetről. A háromgyerekes tornatanár kiváló lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot: azonnal a vízbe vetette magát. Miután odaúszott, látta, hogy a kislány nincsen magánál, így sietve szárazra vitte. Rögvest megkezdte a gyerek újraélesztését, akinek a biztonság kedvéért a nyelvét is kihúzta. A vízbe ugrástól számítva körülbelül négy-öt perc telt el, mire a kislány felköhögött. Vért köpött és egy kicsit hányt is, zavart volt a tekintete. Két kézzel kapaszkodott Tamás nyakába, amikor is odaértek a mentők, és azon nyomban elsiettek vele.

A gyereket kórházba szállították, és a gyors elsősegélynek köszönhetően stabil az állapota. A férfi szerint minden na­gyon gyorsan történt, ennek el­lenére kissé furcsának tartja, hogy a szülők elfelejtették neki megköszönni, amit a gyerekükért tett. Ráadásul azóta sem keresték őt. Ennek ellenére reméli, hogy lesz alkalmuk a közeljövőben találkozni egymással.