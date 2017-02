Még ilyet: Bazilikát épít otthon Árpád

Elfoglaltságot keresett magának a nyugdíjazás utáni időkre egy Veszprém megyei nyugdíjas, ezért döntött úgy, hogy makettezéssel tölti majd a szabadidejét. Kukoda Árpád öt éve vágott bele az építésbe, a makettek elkészítése azonban egyáltalán nem olyan könnyű, mint ahogy az a kívülállóknak elsőre tűnik.









– A tervezéstől a végrehajtásig úgy két-három hónapra van szükség ahhoz, hogy megcsináljak egy-egy épületet. Először is rengeteg információra van szükségem az alapos kidolgozáshoz: alaprajzokra, méretekre és fotókra. Ezeket nem egyszerű beszerezni. Ha lehet, számítógéppel is megtervezem őket, ugyanis nagyon fontosak a részletek. Ezután vágok bele az építésbe, amelyhez három milliméteres rétegelt lemezt használok. Először felrajzolom, utána kifúrom, majd fonalfűrésszel körbevágom őket – mesélte a Borsnak Árpád.









A nyugdíjas makettező eddig tizennégy méretarányos épületet rakott össze, amelyek között egyméteres a legmagasabb. Ezek között magyarok és külföldiek is vannak. Belföldről elkészült már többek között a Szent István-bazilika, az esztergomi Bazilika és a veszprémi Tűztorony is, míg a határon túlról az Amerikában található New York-i felhőkarcoló, a párizsi Notre-Dame székesegyház és a pisai ferde torony is.









– Legtöbbször azokat az épületeket készítem el, amelyeket a helyszínen is volt szerencsém megtekinteni egy-egy utazás során – tette hozzá Árpád, akinek a műveit a veszprémi megyei könyvtár Március 15. utcai fiókkönyvtárában lehet közelebbről is szemügyre venni.