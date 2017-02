Még csak kétszer hagyta el a megyét, mégis több millióan ismerik az énekeslányt

A 18 éves Daisy Clark csak kétszer hagyta el életében Cornwall megyét, mégis több millió ember ismeri. Már több mint hatmillióan látták a hálószobájában készített, a Youtube-ra feltöltött videóit.

Az áttörést az a videó hozta, amelyen a Grease című musical klasszikusát adja elő, a Hopelessly Devoted To You-t.

Ez a szám eljutott a Warner Bros. kiadó vezetőihez is, akik felajánlották a fiatal lánynak, hogy stúdiókörülmények között is adja elő a dalt.

Ennyire nem kell ma már semmi ahhoz, hogy valaki híressé váljon: egy internetelérés, és egy YouTube-fiók. A lány Cornwallból egyszer a szomszédos Devonba, egyszer pedig Görögországba családi nyaralásra.

A lány, aki mindig is felnézett azokra, akik a videómegosztón szerezték hírnevüket, már 13 éves kora óta készít saját dalokat, azt mondja, nincs olyan nap, hogy ne énekelne. Főiskolára is egy zenetudományira jár. Az elmúlt pár hónapban pedig ő is olyan lett, mint akikre felnézett, hiszen egyre többen találják meg videóit a közösségi oldalakon.

Daisy ráadásul nem csak a Grease-slágert veheti fel stúdióban, a tervek szerint végül egy egész albumot elkészíthet, a kiadó is nagy reményeket fűz hozzá.

A Hopelessly Devoted To You egyéként mától elérhető Spotifyon és az iTuneson.