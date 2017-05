Még a helyiek előtt is titkolják, mi lesz az Orbán vejéhez köthető turai kastélyból

Még a helyiek előtt is titkolják, mivé alakítják a turai Schossberger-kastélyt, ami egy Orbán Viktor miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető cég tulajdonában van. Az épületet 2015-ben vették meg, és azóta folyik az átalakítás. A környéken élő helyi lakosok a Borsnak azt állították, Tiborcz Istvánt és Orbán Viktor édesapját, Orbán Győzőt is többször látták már a kastélynál. Kérdésünkre, hogy mi lesz az elkészült épületben, a Turán élők csak találgatni tudnak. Egyesek szerint konferenciaközpont vagy szálloda lesz benne, de kérdésünkre még a portás se árulta el, mire használják majd a kastélyt. Azt viszont hozzátette, hogy biztosan látogatható lesz.







Úgy értesültünk – és több helyi lakos is hallotta a szóbeszédet –, még az is elképzelhető, hogy a kastélyban kaszinó nyílik. Tura polgármestere, Szendrei Ferenc kérdésünkre elmondta: szerinte nem valószínű, hogy kaszinót működtetnének az épületben. Egyelő­re az a hivatalos verzió, hogy kon­ferenciaközpontot alakítanak ki a kastélyban. A Nemzetgazdasági Minisztérium szintén cáfolta, hogy kaszinót rendeznének be az épületben, hiszen a törvény szerint egyelőre csak öt kaszinóengedély adható ki Közép-Magyarországon, és már mind az ötöt ki is adták. Állítják, egyelőre nem merült fel a kormányban a törvénymódosítás lehetősége.







A kastély közvetlenül a nemrég felújított turai futballpálya mellett van. Csakhogy a közelben dolgozó egyik férfitól azt hallottuk: még az is lehetséges, hogy a pálya területét hozzácsapják majd a kastélyhoz, ugyanis a jövendő szálloda (vagy kaszinó?) vendégeit nyilván zavarnák a zajos focimeccsek.