Még 20 évre kapott engedélyt a Paksi Atomerőmű 3. blokkja

Az Országos Atomenergia Hivatal engedélyezte a Paksi Atomerőmű 3. blokkjának üzemidő-hosszabbítását, így 1986-ban üzembe helyezett reaktor további 20 éven át vehet részt az áramtermelésben.

A Paksi Atomerőmű 3. blokkjának üzemeltetési engedélye és eredetileg tervezett üzemideje 2016. december 31-én jár le. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. hasonlóan az első két blokkhoz egy évvel a határidő előtt kérelmet nyújtott be az Országos Atomenergia Hivatalhoz a működési idő húszéves meghosszabbítására.



Kovács Antal kommunikációs igazgató elmondta, hogy több ezer oldalas dokumentációban összefoglalt tudományos elemzéssel igazolták, hogy az „óriási tartalékkal rendelkező orosz dizájn” a biztonsági elvárásokat teljesíti, műszakilag alkalmas a tovább üzemeltetésre.

Hozzátette, gazdaságilag is jó megoldás ez, hiszen kilowattóránként 20 ezer forintos áron biztosítanak energiatermelési kapacitást, ami jelenleg a legolcsóbb megoldás. A kommunikációs igazgató arra is kitért, hogy ez az első olyan blokk, amelynek üzemidő-hosszabbítási kérelméért azt követően folyamodtak, hogy bevezették a 15 hónapos üzemanyag ciklust. Ennek lényege, hogy a korábbi 12 hónap helyett 15 hónaponként állítják le a reaktort karbantartásra, üzemanyag átrakásra, ami a többlettermelésen túl a biztonság növelésével és a környezeti terhelés csökkentésével jár.



A világon elsőként az Amerikai Egyesült Államok kezdett el foglalkozni az üzemidő-hosszabbítás kérdésével, máig itt kapott legtöbb blokk tovább üzemelési engedélyt. Habár a világban azóta már több példa is van, Magyarország az amerikai gyakorlatot követi – vázolta Kovács Antal. Azt is elmondta, hogy az engedélykérelem megalapozásában független szakértők, köztük amerikai szakemberek is részt vesznek, illetve figyelemmel kíséri a folyamatot a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is.



A Paksi Atomerőmű 4. blokkjának üzemideje 2017. december 31-ig szól, az MVM Paksi Atomerőmű november elején benyújtotta az erre vonatkozó üzemidő hosszabbítási engedélykérelmet is a nukleáris hatósághoz. A Paksi Atomerőmű Paks városától 5 kilométerre lévő telephelyén 4 atomerőművi blokk üzemel. A 2000 megawatt teljesítményű létesítmény 2015-ben 15 834,4 gigawattórát termelt, ami a teljes hazai villamosenergia-szükséglet 36,2 százalékát tette ki, a hazai termelésnek pedig 52,7 százalékát adta.