Maszturbálást írt fel receptre a perverz patikus

Letartóztattak egy gyógyszerészt egy Nápolyhoz közeli kisvárosban szexuális bűncselekmények miatt. A patikus önkielégítő szobát működtetett a gyógyszertárban, de nem ez volt őrizetbe vételének legfőbb oka, hanem speciális találmánya.

A férfihez 2015. tavaszán fordult egy hölgy ismerőse azzal, hogy az éjszakát barátjával fogja tölteni és fogamzásgátló tablettára lenne szüksége. A patikus a tabletta mellé egy fehér színű, szagtalan kenőcsöt is adott: mondván, ez rendkívüli orgazmusokat okoz majd. A nőnek azt mondta, rögtön ki is próbálhatja, csak menjen a patika hátsó részében kialakított sötét, kis szobába és kenje be vele a nemi szervét. Az utasításhoz tartozott még, hogy kenés közben feltétlenül maszturbáljon, mert csak így hat a szer.

A nő önkielégítését egy apró kamerával rögzítette a patikus. A városkában szinte minden hozzá forduló asszonynak beszélt a szerről, de csak hatan voltak olyanok, akik ki is próbálták. Természetesen a patika sötét szobájában, ahol őket is titokban kukkolta a férfi. Végül egyik kuncsaftja buktatta le a gyógyszerészt, aki észrevette a szobában maszturbálva a kamera csatlakozóját.