Másodperceken múlt szerelme élete, megmentette

Egy vita után akart végezni magával a fiatal lány.

A kínai Bengbu városának déli vonatállomásán rögzítette a biztonsági kamera a drámai felvételt, amin egy fiatal lány öngyilkosségi kísérletét lehet látni. A lány a második emeleti peron szélén lévő biztonsági korláthoz futott, majd megpróbált átmászni azon, hogy levesse magát. Majd ugyanilyen sebesen feltűnt egy férfi is mögötte, aki az utolsó pillanatban elkapta a lány kezét, és próbálta visszahúzni. Egyedül nem volt ehhez elég ereje, de szerencséjére egy újabb férfi is felbukkant, aki kisfiával együtt sietett a segítségükre. Nem sokkal később egy rendőr is feltűnt, ekkorra már kisebb csoport alakult ki a lány körül, együttesen pedig már vissza tudták húzni.

A helyi rendőrség szóvivője, Wang Di elmondta, ha a lány lezuhant volna a hat méteres magasságból, könnyen életét veszthette volna.

A szemtanúk szerint egy pár csúnyán összeveszett, mivel a lány el akart menni, de a férfi nem engedte. Állítólag ez a vita vezetett oda, hogy a nő végezni akart magával.

VAN SEGÍTSÉG!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!