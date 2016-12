Markolók közt éjféli miséztek

Munkagépek között tartották az éjféli misét a Komárom-Esztergom megyei Császár katolikus templomában. Sokan meglepődve léptek be szenteste éjjelén a templomba, ugyanis az épület felújítása miatt bent ostromállapot uralkodik, a szertartás során sörpadokon és mű­anyag kerti székeken kellett ül­niük a híveknek. Író Sándor plébános arra kérte a gyülekezet tagjait, hogy gondoljanak azokra az embertár­saikra, akik a világ más pontjain szintén hasonló körülmények között kényszerülnek templomba járni.







– A felújításra azért van szükség, mert a laza, vizes talajszerkezet miatt a kórus tartópillérei és a szentélyben található áldoztatórács megsüllyedt, a karzat tartópillérei is megrepedtek. A sé­­rült elemek stabilizálása mellett földcserére is szükség van, ugyanis két és fél méter mélyen nagyon szivacsos a termőföld, erősebbel kell pótolni. A padok felét a nedvesedés miatt ki kell cserélni, másik részük felújítással megmenthető – mondta a Borsnak Sándor atya, aki a szentmise során a templom építőinek helyébe is képzelte magát.







A felújítási munkálatok körülbelül öt hete kezdődtek. A na­gyobb munkagépek a jövő hó­napban eltűnhetnek, a teljes be­fejezés azonban csak március­ra várható. A felújítás összköltsége mintegy huszonötmillió forint, amit a helybeliek adományai mellett állami, önkormányzati és egyházi pénzből fedeznek.