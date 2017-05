Már nem vendég a szerkesztőségben Tubi, a Bors kutyája

Tubi eleinte minden férfi kollégára vicsorgott, ma már csak egy mumusa van a szerkesztőségben. Szépen lassan beilleszkedett.

– Tubi, kelj fel, me­gyünk dolgozni! – amint kiejtem a számon ezt a rövidke mondatot, az egyébként lustaságáról híres, ennek megfelelően már erotikusan telt kutyám felpattan az ágyából, és elkezd négy lábon pattogni, mint egy gumilabda. Gondolom, ez a mondat egyet jelent neki a reggeli virsli- és jutifalat­evéssel. Mert ez most már szinte rendszer.

Amint beérünk a szerkesztőség épületébe, a liftben már alig bír magával. Kinyílik az ajtó a hetediken, ő pedig, mintha puskából lőtték volna ki, fejvesztve rohan az irodán keresztül Lacihoz, mert tudja: a főszerkesztő-helyettes fiókja tele van finomságokkal. Miután ott megreggelizett, megy tovább. A kö­vetkező állomás Ta­más, a főszerkesztőnk, akire eleinte volt azért egy kis morgás (pedig szóltam neki, hogy arrafelé hízelegni kell, a saját és a gazdija érdekében), de ma már jóban vannak. Igaz, ehhez kellett pár virsli… A napi gügyögést és simogatást a legjobb „barátnőjétől”, Verától kapja, de ha bébicsőszt keresek, Zsoltinál jobbat nem találok.







„Tetszik a lap. Látszik, hogy a készítők nem csak ugatják a szakmát” © Knap Zoltán

Tubi egyébként a nap nagy részét meglepő módon nem az én lábamnál tölti, ahol kényel­mes fekhelye van, hanem Zsuzsi és Zsófi mellett a földön. Persze most már ott is van ágya. Zsófi még a pacsit is megtanítot­ta neki.

– Tubi a világ legjobb terápiás kutyája lett. A belőle áradó őszinte szeretetével a legjobb stresszoldó a világon. Kutyát minden munkahelyre! – állítja határozottan Zsófi.







Zsófi tanította meg arra, jól nevelt kutya pacsit is ad © Knap Zoltán

A férfiakkal szerintem azért áll hadilábon, mert az eredeti gazdája férfi volt, évekig ütötte-verte őt, és szörnyű körülmények között tartotta. A szerkesztőségben azonban elfogadott már mindenkit – egy ember kivételével. István, a fotós egyszerűen kihozza belőle – stílszerűen – az állatot. Ahogyan Hannából, a másik kutyusból is, aki néha bejön hozzánk.

– Rájuk nézek, és elkezdenek morogni, ugatni. Csak rám! Azzal szoktak viccelődni a kollégák, hogy biztos érzékenyek az aurámra – nevet István, aki nem adja fel, reméli, egyszer majd sikerül barátságot kötniük.

Mi lesz Tubi munkája?

A Bors kutyája mostantól beleveti magát a melóba. Itt, a bors­online-on, az Instagram- és a Facebook oldalunkon napi rendszerességgel jelentkezik majd videókkal, cuki fotókkal. A lapban is feltűnik mostantól, mindennap valamelyik témába beleugat, de gazdáját is elkíséri riportokra, sőt néhány témát közösen dolgoznak fel. Keresse Tubit a lapban és a neten is!