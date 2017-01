Majdnem kivégezték a nőt egy cipősarokkal – egy zacskó chips miatt

A The Sun számol be az esetről, amelyben Sarah Horsman majdnem életét vesztette. Az angol hölgy barátnőivel mulatni indult, ám a szórakozás nem várt fordulatot vett. Az eset még tavalyelőtt történt, de a brit média csak a bírósági ítélet után kapta fel a történetet. A kétgyerekes családanya elmondása szerint semmi sem utalt a szörnyű fejleményekre előzetesen, barátaival jól érezték magukat, egészen addig, míg egy részeg nő ki nem vert a kezéből egy csomag chipset.



A burgonyaszirom a földre hullott, a két nő pedig előbb csak szóban esett egymásnak, de az ittas provokátor nem érte be ennyivel. Horsman faképnél akarta hagyni ellenlábasát, aki azonban utánanyúlt, és lesújtott az arcára. A meglepett nő azonnal hátat fordított, és igyekezett elmenekülni, de pillanatokkal később érezte, hogy elsötétedik a világ, és elájult. Csak utólag tudta meg, hogy a felbőszült nő nem simán ütött, de a magassarkú cipőjét kézbe véve egyenesen Horsman szemét vette célba.













A kórházba szállítást követően kiderült, hogy nemcsak az áldozat szeme világa volt veszélyben, hanem az élete is. A cipősarok idegeket roncsolt, mindössze egy milliméterrel odébb éri a nőt az ütés, és a jobb szemét biztosan elvesztette volna, ám ha két milliméterrel mélyebben hatol a szemgödrébe, akár az életébe is kerülhetett volna. Részlegesen így is lebénult a nő arca, és hosszú ideig volt kénytelen kötést viselni a szemén.



Tavaly bíróság elé állították az elkövetőt, Sammy Craig, a szintén kétgyerekes családanya 18 hónapos börtönbüntetést kapott két évre felfüggesztve. Az áldozatot felháborította az ítélet, szerinte a bíró csak a két kisgyerek miatt kegyelmezett meg az életveszélyes sérülést okozó elkövetőnek. Az eset következményeként Horsman kijelentette, hogy soha többé nem akar mulatni menni.