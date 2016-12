Magyarra tanította amerikai gazdiját Onur, a rendőrkutya

Egy Magyarországon született német juhász az új sztár a rendőrkutyák között az amerikai Ohio államban. Az Onur névre hallgató eb három és fél évesen került a tengerentúli kutyaelitbe, és kiképzőjének egyáltalán nem volt könnyű dolga vele. Amikor ugyanis Onur hozzákerült, csak a magyar vezényszavakra hallgatott, és csaknem négyesztendősen reménytelennek tűnt, hogy megtanulja az angol parancsokat.







Sztárrendőr lett a magyar kutya Ohióban

Így kiképzője-gazdája, Teddy Ohlemacher egyszerűbbnek látta, hogy ő sajátítsa el a magyar szavakat a kutya kedvéért. Onur nevét egyébként az angol „honour” szó ihlette, ami magyarul becsületet, erényt, tiszteletet jelent.







Kiképzője-gazdája megtanulta a magyar vezényszavakat, ez egyszerűbbnek tűnt, mint Onurt megtanítani az angolra

A napokban a magyar származású sztárkutyának egy különleges felajánlást tett egy Judy nevű asszony: „Amennyiben honvágya van, édesanyám szeretettel várja őt otthonában egy kis magyar csevejre” – írta a sandusky-i rendőrségnek, ahol Onur szolgál. A nő anyja, a most 97 éves Helen ugyanis Budapestről érkezett Amerikába még 15 esztendősen. A rendőrség köszönettel vette a meghívást, és a kutyás partin az ott készült fotók tanúsága szerint mindenki nagyszerűen érezte magát. Helen még egy plüss K9-es német juhászt is kapott ajándékba, és felajánlották neki, hogy ha szeretné, máskor is elviszik hozzá Onurt egy „magyaros délutánra”.







A magyar származású, 97 éves Helen meghívta Onurt az otthonába. Az idős asszony plüsskutyát is kapott a rendőrségtől