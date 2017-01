Magyar filmet jelöltek Oscar-díjra!

Bejelentették az Oscar-díj idei jelöltjeit. A Saul fia után, idén is izgulhatunk egy magyar filmért, ugyanis bekerült az élőszereplős rövidfilmek kategóriájában Deák Kristóf Mindenki című filmje.

Úgyhogy elindult a visszaszámlálás február 26-ig, amikor eldől, Deák alkotása győz-e vagy sem. Egyébként 137 film közül került be a legjobb négybe. Korábban már hét fesztiválon is díjat kapott – látható az imdb.com-os adatlapján.

A Mindenki története a port.hu-n található leírás szerint: 1991-ben a 10 éves Zsófi új iskolába kerül. Az új helyen sok minden idegen és furcsa, de van remény: Zsófi bekerül az iskola híres kórusába, és összebarátkozik Lizával, aki a legnépszerűbb lány az osztályban. Még nem is sejti, hogy hamarosan Lizával együtt kell szembeszállniuk a kórusvezető Erika nénivel, aki nem olyan kedves, mint amilyennek elsőre látszik.

Ebben a kategóriában magyar alkotást először 1963-ban jelöltek, a Szabó István rendezte Koncert producere az amerikai Ezra Baker volt. A rövidfilmek között több mint fél évszázad után került ismét a végső győzelemre esélyes öt film közé magyar mű.

– Az Oscar-jelölés már önmagában is óriási dolog, már ezzel is nyertünk – mondta Deák Kristóf a hirado.hu-nak. – Fantasztikus érzés, hihetetlen élmény. Nagyon reménykedtünk, hogy végül a jelöltek közé is bekerült, de ezt nem lehetett előre látni, megtettük, amit lehet. Remélem, hogy átment a film üzenete. Viszonylag szívhez szóló, befogadható téma, de közben azért vannak olyan rétegei, amiken el is lehet gondolkodni – fogalmazott a rendező.

A Kaliforniai álom kapta a legtöbb jelölést

A Kaliforniai álom című musical a 89. Oscar-díjátadó gála legnagyobb esélyese, a mindössze 32 éves Damien Chazelle alkotása 14 jelölést kapott a legrangosabb hollywoodi elismerésre az amerikai filmakadémia keddi bejelentése szerint.

A musical ezzel beállította a Beszéljünk Éváról című 1950-es dráma és James Cameron 1997-es klasszikusa, a Titanic rekordját.

A Kaliforniai álom a legjobb film, a legjobb féri főszereplő, a legjobb női főszereplő és a legjobb rendező, valamint a legjobb eredeti forgatókönyv és a filmzene kategóriában is esélyes az Oscar-díjra. A legjobb betétdalok közé két szám is bekerült a filmből, amelyet technikai kategóriákban - operatőri munka, hangtervezés, hangkeverés, díszlet, jelmez és vágás - is jelöltek.

Az Oscar-díjakat február 26-án adjak át a hollywoodi Dolby Színházban.