Magyar csodagyerek: 380 grammal jött világra a váci kisfiú, most ünnepelte 7. születésnapját

Mindössze 380 grammal született Cziglan-Farkas Sebastian a Semmelweis Egyetem 1. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán hét évvel ezelőtt. A terhesség 23. hetében 23 centisen jött világra. A kis Sebi akkor egyike volt a legkisebb súllyal világra jött koraszülött babáknak Magyarországon.









Orvosai nem kecsegtettek rózsás jövővel a szülőket, öt százalék esélyt adtak az életben maradására. A tudomány jelenlegi állása szerint ugyanis az életben tarthatóság határa a terhesség 24. hete. Sebi közel fél évig feküdt a kórházban, hónapokig tartották lélegeztetőgépen, sokáig az intenzív osztályon kezelték. Számtalan fertőzésen esett át és ötször műteni is kellett.









Orvosai és nem utolsósorban szülei kitartásának köszönhetően a váci kisfiú ma már igen mozgékony kisgyerek. Nemrég ünnepelte hetedik születésnapját, amiről a Semmelweis Egyetem is megemlékezett Facebook oldalán.

– Nehéz hét év áll mögöttünk. Voltak izgalmak, örömök és bánatok is. Sokat küzdöttünk a kisfiunkért, de minden nehézség ellenére tudtuk, hogy felépül és egészséges kisfiú válik belőle. A születésnapját mint minden évben családdal együtt ünnepeltük a nagyszülőkkel. Sebi ma már jól van, szépen halad a fejlődésben, ügyes nagy fiú, ezt főleg a komplex fejlesztésnek köszönhetjük. Most éppen a mesékért rajong és imád orvososat játszani. Ha felnő, orvos szeretne majd lenni – mesélte a Borsnak Melinda és Csaba, Sebi szülei, akik az elmúlt 13 évben két babájukat is elvesztették.









A koraszülött babák szüleinek azt üzennénk, hogy sose adják fel, higgyenek a picikben, mert nagyon erősek és az utolsó percig küzdenek. Ők az igazi hősök!

- tette hozzá az anyuka.