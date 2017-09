Magdolna 50 ezret nyert a Bors játékán

Már dédunoka is van legújabb nyertesünk családjában. Most egy váci olvasónk nyert ötvenezer forintot a dupla esélyes Bors játékon.

Éppen a múltkor mondta a párom, hogy mi lenne, ha nyernénk, de oh, mondom, hányszor vettünk már és semmit nem nyertünk. Úgyhogy, ez most sem fordult meg a fejemben, és mivel nem vagyok babonás, a boltban elvettem a legfelső lapot – emlékezett Negyela Lászlóné Pajor Magdolna. – Egyszer nyertünk csak életemben. Akkor egy kávé címkéjét küldtem be és egy csészét nyertem. Lottót is csak egyszer vettem, de mivel egy találatom sem volt, nem próbálkoztam újra. Most, amikor hazaértem, mielőtt olvasni kezdtem volna az újságot, letéptem a matricát. Láttam, hogy három egyforma szimbólum van alatta, meg is jegyeztem, hogy úgy néz ki, mintha valamit nyertem volna – mesélte váci olvasónk.







Magdolna új mosógépre költi a pénzt

Ez a valami pe­dig ötvenezer forint készpénz volt.

– Minden plusz- pénz jól jön, ez is. Mindketten nyugdíjasok vagyunk a párommal. Korábban számviteli ügyintézőként dolgoztam. Felnőtt gyerekeink vannak, unokáink, sőt már van dédunoka is. Bár még pontosan nem tudom, mire fogjuk költeni, de a mosógépünk már majdnem tönkrement, úgyhogy lehet, hogy annak a megvásárlásában lesz egy kis segítség. Persze bármilyen nyeremény jól jött volna, akár a wellnesshétvége, de az autógumivásárlás is, mert van kocsink. A főnyeremény Suzuki Swiftből viszont már ajándék lett volna – árulta el Negyela Lászlóné.