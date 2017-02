Ma vált biztossá: 32 napjával nem Trumpé lesz a legrövidebb elnökség

Február 20-án, hétfőn ha nem is mérföldkőhöz, de legalábbis kisebb választóvonalhoz érkezett Donald Trump elnöksége. Ugyanis ezennel belépett 32. hivatali napjába, azaz egy már biztos: nem azzal kerül be a történelemkönyvekbe, hogy ő állt a legrövidebb ideig az Egyesült Államok élén. A „jeles” napról több amerikai lap is megemlékezett.







Noha elnökségét már most botrányok övezik, egy dolog biztos: 32 napot már maga mögött tudhat, amivel nem az övé lesz a legrövidebb ciklus

Az USA legrövidebb elnökségi ideje egyébként - mint az a fentiekből is kikövetkeztethető - 31 nap (illetve egész pontosan: 30 nap 12 óra és 30 perc), és William Henry Harrisonhoz köthető. Az Egyesült Államok 9. elnöke ugyanis a hivatali ideje alatt váratlanul elhunyt - tüdőgyulladásban. Mindez 1841. április 4-én történt. Ő volt egyébként az első elnök is, aki hivatali ideje alatt távozott az élők sorából - ugyanakkor nem az utolsó.