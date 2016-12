Lusta lebontani a fát? Béreljen rá embereket!

Nem vicc, ha van pénze, ma már csak egy dolga van: katalógusból kiválasztani, milyen legyen a fája.

Bizony bizony, a tehetős, gazdag embereknek nem kell bíbelődniük a karácsonyfa díszek megvásárlásával, azzal, hogy a tavalyi égősor vajon jó-e még, milyen vezetékeket húzzunk át a lakásban, mert azonnal szükség van hosszabbítóra, mert nem ér el az izzósor a konnektorig, és amúgy is, a fa becipelésekor rengeteg tüske lehullik...

Képzelje el, vannak, akik egy pohár borral a kezükben lapozgatnak egy katalógust, és csak ráböknek egy karácsonyfára, szenteste előtt pedig már nézhetik is otthonukban úgy, hogy még a kisujjukat sem kell meg megmozdítaniuk!

Béreljen feldíszített karácsonyfát!

Hazánkban még gyerekcipőben jár ez a szolgáltatás, de több cég és karácsonyi múzeum is foglalkozik azzal, hogy bérbe adnak egy földlabdás fenyőfát, kiszállítják a helyszínre, feldíszítik, majd az ünnep végeztével csak egy telefon, és már viszik is. Az persze kérdés, hogy maguk után föl is takarítanak-e, lehet, hogy azt már saját bejárónővel kell megoldani.

Az egyik fenyőfabérléssel, házhozszállítással és díszítéssel foglalkozó cég illetékese a Borsnak elárulta, idén már több megrendelést vállalni sem tudtak volna.

- Viszonylag új szolgáltatásról van szó, de hihetetlen mértékben növekszik az érdeklődés iránta. Az ember azt hinné, hogy ilyenre nincs kereslet, de van! Figyeljék meg, pár év, és elképesztő divat lesz ez! – mondta a Pest közeli cég munkatársa, akit kifaggattunk arról is, hogy mennyibe is kerülhet egy család számára egy ilyen mulatság.

- Egy 2,5-3 méteres, háznál díszített karácsonyfát a díszeinkkel 200-250 ezer forint körüli áron viszünk házhoz, majd hozunk el. Az árat sok minden befolyásolja, akár 150-200 ezerből is meg lehet úszni - mondta el a hölgy.