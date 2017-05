Londoni terrortámadás – magyarokat is lecsuktak!

Magyar vonatkozása is lett a londoni terrortámadásnak – legalábbis ezt állítja egy Londonban élő honfitársunk, aki a Facebook egyik legnagyobb londoni közösségi csoportjában kért segítséget.









A férfi megdöbbentő dolgokat állít: Dávid szerint annyi volt a bűnük, hogy azt a lakást bérlik, ahol korábban Khalid Massoud, a londoni merénylő is lakott. A férfit és lakótársait a támadás után lerohanták, és negyvenöt órára be is zárták. A bérleményükben ezalatt kár is keletkezett, munkahelyükön is magyarázkodniuk kellett, és lelkileg is megviselte őket mindez.

A fiú a Bors megkeresésére csak annyit közölt: nem kíván egyelőre nyilatkozni, ügyvédet keresnek. Más forrásból úgy tudjuk, a teljes angol sajtó két hetet állt a házuk előtt, de egyelőre hiába, ők sem jártak sikerrel.

Íme a bejegyzés:









Másfél hónappal ezelőtt három civil és egy rendőr is meghalt abban a terrortámadásban, amelyet az 52 éves Khalid Massoud követett el a brit Parlamentnél. A támadót lelőtték.