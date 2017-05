Levélbombával támadtak a volt miniszterelnökre

Levélbombával követtek el merényletet Lukász Papadímosz volt görög miniszterelnök ellen. A borítékot Athén központjában, az autójában nyitotta ki a 69 éves politikus, akinek a sofőrje is megsérült. Papadímosz túlélte a merényletet, kórházba szállították, egyes hírek szerint egyikük sérülése sem életveszélyes. A kocsiban még további két utas volt, az ő sérülésük sem komoly.







A me­rényletet egyelőre senki nem vál­lalta magára, de a gyanú az anarchistákra terelődött, akik már a Világbanknak (IMF) is küldtek levélbombát. A 69 éves Papadímosz a görög nemzeti bankot is vezette a kilencvenes években, Görögországot pedig 2011 novemberétől 2012 májusáig irányította, amikor is néhány súlyos megszorítás levezénylése után le­mondott.