Letáncolták a világot a miskolci múzeumosok – videó

Komoly elismerést zsebelt be nemrégiben a miskolci Herman Ottó Múzeum. A dolgozók hónapokkal ezelőtt elhatározták, hogy egy videóval beneveznek a negyedik Museum Dance Off nemzetközi táncversenyre. Ez olyan jól sikerült, hogy meg is nyerték.

A dolgozók számára kiírt többkörös megmérettetésen összesen negyvenegy intézmény indult. A mieinknek egyáltalán nem volt könnyű dolguk, ugyanis a sikerhez nagyfokú kreativitásra és vállalkozó szellemre volt szükség. A forgatáson kicsik és na­gyok egyaránt táncra perdültek a termekben, így sikerült egy olyan videót készíteni, amely bepillantást enged a múzeum éle­tébe.

Mindez óriási sikert aratott a szavazók körében. A miskolciak a voksok 56 százalékát zsebelték be, több mint százezren választották őket. A döntőben egy amerikai, egy kanadai és egy ausztrál intézményt győztek le. Mindez azért is komoly eredmény, mert Magyarországról, illetve Kelet- és Közép-Európából korábban még senki sem vett részt ezen a táncversenyen.