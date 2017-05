Lerázza a kémeket a Momentum

Egy ideje megfigyelik a Momentum tagjait, és a telefonjaikat is lehallgatják – állítja Fekete-Győr András elnök, aki a titkosszolgálatot sejti a dolog mögött.

„A titkosszolgálatok valószínűleg megfigyelnek minket, ez is része a félelem rendszerének, amit meg akarunk változtatni” – mondta a Magyar Narancsnak a fiatal párt elnöke, mindjárt hozzátéve, hogy tagjaik telefonjait egész biztosan lehallgatják. Ezt kiküszöbölendő, titkosított rendszereket használnak, amiket Fekete-Győr András szerint nehéz megfigyelni.

Állandóan fülelnek – 1972-ben Nixon amerikai elnök adott utasítást a Demokrata Párt irodájába való behatolásra, hogy riválisa telefonjába lehallgatót helyezzenek el – 2008-ban az akkori MDF-elnök Dávid Ibolya postaládájában egy hangfelvétel landolt, amin arról volt szó, hogy rá nézve terhelő adatokat kellene gyűjteni – 2016 tavaszán az MTVA három vezetőjének irodájában is lehallgató készülékeket találtak

A fiatal politikus állítását nehéz ellenőrizni, hiszen a titkosszolgálat semmilyen tájékoztatást nem adhat operatív adatgyűjtéseiről. A Bors kereste Fekete-Győr Andrást, helyette a párt reagált. – Szinte bármilyen támogatónkkal találkozunk, tárgyalunk, mindig azt kérik, hagyjuk kint a telefonokat. A legfontosabb információkat titkosított csatornákon osztjuk meg egymással – avatta be a Borsot a Momentum.

A Borsnak nyilatkozó szakértő szerint több jel is utalhat arra egy telefonbeszélgetés közben, hogy rácsatlakoztak a vonalra. Árulkodók az oda nem illő, furcsa zajok, a visszhangzó mondatok. Bizonyos szavak után a beszélgetést automatikusan rögzítik is, ilyenek lehetnek a „bomba”, az „elnök” és „terror” szavak. A rendszer Hitler, Sztálin vagy az aktuális miniszterelnök nevének említésére is reagál.

Fekete-Győr András pártja szerint a megfigyelésről onnan tudnak, hogy több olyan információ jelent meg róluk kormányzati lapokban, amelyek szerintük sehol nem voltak nyilvánosak. A párt több tagját megfenyegették már, levélben és nyilvánosan is. – Múlt héten egyik tagunk, Pencz András tárgyalásán az aláírásgyűjtési kampányhoz létrehozott titkos csoportunkból származó információkra utalt Budafok-Tétény fideszes önkormányzatának képviselője – állítja a párt.