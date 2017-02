Lépcsőkbe szeretett bele Bálint

Számos nemzetközi oldal is felkapta Álovits Bálint Time Machine című fotósorozatát, melyben Bauhaus és art deco stílusú, budapesti lépcsőházakról készült képeit gyűjtötte össze.















A csigalépcsők fotói meghozták a nemzetközi elismerést Bálint számára

– A csigalépcsők geometrikus elrendezése mindig is nagyon tetszett, és úgy rémlett, hogy itthon vannak olyan lépcsőházak, ahol különleges szépségek találhatók. Hosszas utánjárás eredményeként vé­gül sikerült összegyűjteni a helyszíneket, már csak az volt a kérdés, hogyan jutok be a házakba, de ezt is sikerült megoldanom. Négy kép a Duna Park, kettő a Sarki Fűszeres épületében készült, két képet a Rákóczi úton, az Astoriánál lévő sarokházban fotóztam, kettő pedig egy Margit körúti ház lépcsőit ábrázolja – mondta a fotós.