Lenyomták Orbánt ultiban

Éjfél előtt tíz perccel posztoltak a miniszterelnök közösségi oldalán egy fotót, amelyen Or­bán három fideszes képviselőtársával, Vitányi Istvánnal, Font Sándorral és Kerényi Jánossal látható egy jó hangulatú ultiparti közben. Meló után – ez olvasható a fénykép mellett, utalva az éppen Visegrádon zajló, éjszakába nyúló Fidesz-frakcióülésre.







Balra Vitányi, szemben Kerényi, jobbra Font. Orbán jól játszott, de alulmaradt

Bár Orbán mellett csak egy ép­pen megkezdett üveg ásványvíz látható, furcsa módon Kerényi mellett három pohár is van, mintha csak a fotó kedvéért pakolták volna oda: egy-egy részben elfogyasztott vörös-, illetve fehérbor, valamint egy korsó sör. Nem látható viszont az asztal­nál Hende Csaba, Orbán menesztett honvédelmi minisztere, pedig köztudott róla, hogy profi játékos, még bajnokságokon is szokott indulni. Ráadásul egy alkalommal – legalábbis Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő állítása szerint – ötvenezer forintot nyert magától Orbántól.

Tudta?

Winston Churchill brit miniszterelnök inkább egyedül szeretett játszani, kedvence a passziánsz volt, mert fejlesztette a stratégiai gondolkodását.

Hatalmas ultirajongó volt Kádár János is, az MSZMP főtitkára éjszakákat volt képes átkártyázni, sőt még az autóban is zsugázott. Ilyenkor badacsonyi bort kortyolgatott.

II. Rákóczi Ferenc nemhogy imádott kártyázni, de franciaországi száműzetése alatt egy játékbarlangot is működtetett, ebből tartva el embereit.