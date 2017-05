Lelépett az esküvő előtt pár héttel a vőlegény, erre az ara...

A 27 éves Jen Brown élete nagy napjára készült, mikor a vőlegénye, a 29 éves Jared Sanders pár héttel az esküvő előtt közölte vele, elmarad a buli, mert ő kiszeretett belőle - írja a Mirror. A nő azonban nem elkezdte nyalni a sebeit nyalni és mázsaszámra jégkrémet zabálni, hanem tartott egy hatalmas bulit, amelyen a még teljesen ki sem fizetett fehér ruháját összemocskolta, majd a barátnővel közösen elégette a kertben.

“Úgy éreztem, felszabadultam” - mesélte az amerikai nő a buli után. Brown szerint a ruha kivégzése remekül elterelte a figyelmét az összetört szívéről, és így könnyebben kezd egy új fejezetet az életében. A pár 2014-ben jött össze és már három hónap után ki tudták egymásnak mondani: szeretlek. Mikor együtt éltek, úgy érezték, a kapcsolatuk tökéletes. Sanders 2016-ban pedig meg is adta a módját annak, hogy megkérje szerelme kezét, aki természetesen igent mondott. 2016 októberére már azt tervezték, kimondják egymásnak az igent. A lány nagy sokára találta meg csak álmai menyasszonyi ruháját, amit csak hitelkártyával tudott kifizetni.

Képekért ide kattintson!

Tavaly májusban elkezdtek veszekedni, augusztusban a férfi pedig úgy döntött, ennek a kapcsolatnak vége. Brown, a testvére romló fizikai állapota miatt ráadásul a szakítás előtt már depressziós is lett, így az, hogy vőlegénye lelépett, még mélyebbre taszította az amúgy is poklokat járó lányt lelkileg. Miután elment Sanders a lány hazaköltözött. A ruhát is magával vitte, és bár barátai szerint el kellett volna adnia, ő nem tudta megtenni, mert úgy érezte, attól nem lesz jobb neki, ha nem látja.

Bár október akart egy hatalmas bulit szervezni, amelyen a ruháját elpusztítja, de bátyja egyre rosszabbul lett, így el kellett napolni a dolgot. Decemberben elhunyt a szeretett testvér, így pár hónapig szintén nem volt jó ötlet ilyen partit szervezni. Márciusban azonban minden készen állt arra, hogy Brown lezárja végre élete ezen szakaszát. Anyja rendelt is festéket, amellyel elcsúfították a lány és barátnői a ruhát. “Két órán keresztül dobáltunk festéket egymásra. Teljesen tönkrement a ruha és ekkor éreztem azt ismét, hogy erős vagyok és szabad.”

Brown még pár hónapig fizetheti a ruhájának a havi részleteit, de most már boldogan teszi ezt.