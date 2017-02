Lehúzzuk a pénzt a vécén, de tényleg: műfogsor, bankkártya, személyi okmányok kerülnek ki a budiból

Műfogsor, bankkártya, személyi okmányok, mobiltelefonok végzik a leggyakrabban a vécécsészében – valóságos kis bolhapiac, amit a szennyvíztisztítók összehalásznak a csatornákból. Csak Pécsett évi 150 tonnányi, naponta 410 kiló tárgy esik be véletlenül a vécébe. A baranyai székhely csatornáiból rengeteg régi pénz, pengők, fillérek, dollár kerül elő, és mivel a gyerekek a vécén üldögélve is imádnak játszani, ejtették már le Thomast, a gőzmozdonyt, a Némó nyomában mese halait, töménytelen mennyiségben gumilabdát.









– A szennyvízrendszer zárt, nincs rá esély , hogy máshonnan kerüljenek bele ezek a dolgok, csak a vécécsészén át – magyarázza Csöngei Adrienn, a pécsi Tettye Forrásház Zrt. sajtósa. Budapesten lakáskulcsok, slusszkulcsok végzik a víznyelőben.















Régi és most használatos bankókat is szép számmal szedtek ki a szennyvízcsatornából

– Sokszor húztuk ki nemcsak valakinek a kulcsát, de egyúttal annak tulajdonosát is a bajból – mondja a Fővárosi Csatornázási Művek szóvivője, Bátori Marianna. Többször mentettek ki élő állatokat is. Bajba jutott egy gyengén látó budapesti, aki az összecsukható, fehér botját ejtette be, de azt is kihalászták. Berlinben 1963 óta gyűjtik és állítják ki ezeket a tárgyakat, naponta négy-öt tonna le nem bomló szemetet. Pécsett is terveznek ilyen kiállítást.