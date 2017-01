Leforrázta magát a kétéves - mire az anyja magára hagyta

A kétéves kis Milan a konyhában játszhatott a család felső-ausztriai otthonában (Vöcklamarktban), amikor hirtelen magára borította a tűzhelyen lévő forró vizet. A kisfiú órákig szenvedett az égési sérüléseitől, amíg az anya egyik barátja meg nem találta a kicsit és értesítette a mentőket - az asszony ugyanis egyszerűen magára hagyta. A gyermeket helikopterrel szállították az egyik müncheni kórházba. Jelenleg is ott kezelik. Az orvosok megerősítették, hogy testének 70 százaléka súlyosan megégett és jelenleg is kritikus állapotban van.

A 34 éves, magyar származású anyának már volt két lánya, azonban mindkettőt elvették tőle és nevelőszülőkhöz kerültek. A fiút is csak úgy nevelhette, ha hetente többször is ellenőrizhették, hogy semmi nem utal arra, hogy a kicsi életét vagy fejlődését veszélyezteti. Az anyát azóta a rendőrség kihallgatta és vádat emeltek ellene kiskorú veszélyeztetése és a segítségnyújtás elmulasztása miatt. Felmerült az is, hogy mentális problémákkal küzdhet - írja a Krone.at.