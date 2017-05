Leesik az álla, ha megtudja, mit szeretne a plasztikafüggő élő Barbie - 18+

Van, akinek semmi sem elég...

Korábban már beszámoltunk Pixeeről, aki a fizika törvényeit meghazudtoló módon alakult át tetőtől talpig, és aki legutóbb olyan beavatkozásra szánta el magát, amin talán még a legfanatikusabb plasztika-pártolók is megdöbbennek. A "Barbie punci" név alatt futó műveletről Pixee a Daily Star Online-nak számolt be, és elárulta: az eljárás bizony eltér a hagyományos labioplasztikától.

– Azonos méretűre történő metszés helyett a belső szeméremajkakat gyakorlatilag teljesen eltávolítják, a területet pedig zsírral töltik fel, ami lényegében lezárja a területet. A "Barbie punci" nem csak hogy sokkal szebb, de sokkal funkcionálisabb is, mint a labioplasztikával nyert szimpla véderedmény.

Amikor a Daily Star Online munkatársai rámutattak a tényre, hogy ez a beavatkozás talán egy kicsit túl extrém, akkor Pixee a mellplasztikával hasonlította össze a műtétet, hogy bebizonyítsa: nincs benne semmi különös.

– Vajon a nők miért vágynak mellimplantátumra? Vonzóbbnak szeretnék érezni magukat a szexuális együttlétek során, és ugyanez a helyzet a nemi szervekkel is – mondta Pixee. – Ha nem vagy elégedett magaddal odalent, akkor nem fogsz arra vágyni, hogy bárki is megközelítsen. Rengeteg lány gyantáztatja az adott területet azért, mert szeretnék frissnek érezni magukat. Ugyanez a helyzet itt is, ez az egyik oka annak, hogy elvégeztetem ezt a műtétet.

Pixee, akinek már legalább 150 beavatkozásban volt része, azt mondja: az embereknek sokkal inkább elfogadónak kéne lenniük a kozmetikai műtétekkel kapcsolatosan.

– Sok ember esik át plasztikai beavatkozáson vagy pedig szeretne átesni rajta, csak egyszerűen nem mernek róla beszélni. Miért kéne ezt titokban tartanunk? Nem ösztönzöm az embereket arra, hogy feküdjenek kés alá, de ha már egyszer részem volt átalakító műtétben, miért kéne titkolóznom? Miért kéne rosszul éreznem magam ezek miatt?