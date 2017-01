Lábbal előre született a budapesti zsiráfborjú

Kétméteres „zuhanással” született a fővárosi állatkert kiszsiráfja az új év első napján. A 170-180 centis pici lábbal előre érkezett: csontjai azonban ilyenkor még puhák, így törés nem történt. A nap felét alvással tölti, időnként felkel, téblábol egy kicsit, szopik, majd újra lepihen. A pontos súlyát még nem tudják, 50-80 kg között lehet, mint ahogy még a nemét sem ismerik. Az elkülönített részen, ahol az anyjával van a kiszsiráf, nem mennek be a gondozók, mert még nyugalomra van szükségük.







A zsiráfborjú egyelőre a nap felét alvással tölti © Czerkl Gábor

– Nevet csak azután kaphat, ha kiderül a neme, és elképzelhető, hogy a közönség is szavazhat majd róla. Aztán úgy másfél év múlva átkerül egy másik állatkertbe – mondta a Borsnak Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője.

– Az első zsiráfok egy évvel a ki­egyezés és kettővel az állatkert megnyitása után, 1868-ban érkeztek – mesélte a Borsnak Hanga Zoltán, az állat- és növénykert szóvivője.







© Czerkl Gábor







© Czerkl Gábor

– Az ide látogató Erzsébet királynét Xantus János, az akkori igazgató vezette körbe, és megjegyezte, hogy nálunk még nincs foltos nyakorján, azaz zsiráf. A schönbrunni állatkertből a császár segedelmével kaptuk az elsőt, egy fiatal nőstényt, ami ráadásul vemhes volt, úgyhogy augusztusra már két zsiráf is lett. A háborúban elpusztult az állomány, és csak 1965-ben sikerült újakat szerezni. Most heten vannak, három felnőtt nőstény, aminek már volt korábban borja, egy felnőtt hím, két 2015 elején született fiatal állat, és a hetedik most született – mondta a szóvivő.