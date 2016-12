Kutyarablás Kecskeméten: 3 milliót fizetne Gizmó gazdája a megtalálónak

Több kutyának is lába kélt karácsony előtt Kecskeméten. Az ebeket kertes házakból, december huszonkettedikén éjjel rabolták el ismeretlenek. A helyiek szerint egy kutyákra szakosodott bűnbanda állhat a bűncselekmény mögött.











Összesen tizenkét állatnak veszett nyoma. A tolvajok szinte biztosra vehető, hogy előre kinézték maguknak a kutyákat a környéken, ugyanis kizárólag fajtiszta francia és angol bulldogokat, valamint mopszokat vittek el. Közülük többnek is több millió forintos nagyságra rúg az eszmei értéke. A megkárosítottak között van Hajnal András Dodi is, aki immáron több mint tíz éve foglalkozik kutyák tenyésztésével.











– A munkámból kifolyólag több kutyát is tartok otthon, francia bulldogokat és american bullykat. Nagyon felháborítottak a történtek, nem is értem, hogy hogyan lehet valaki képes ilyesmire. Tőlem két francia bulldogot vittek el. Egy fehér alapon kék foltos kislányt, Foltit, és egy három éves, kékes színezetű szukát, Gizmót. Utóbbi nagyon hozzánőtt a szívemhez, gyakorlatilag a családunk tagja. Azóta mindent megteszek a megtalálása érdekében, több szálon is nagy erőkkel nyomozunk. Először másfél millió forintot ajánlottam fel a nyomravezetőnek, majd ezt az összeget a család és a barátok segítségével három millióra emeltem – mondta a Borsnak András, aki azért is szeretné mielőbb visszakapni Gizmót, mivel a kis kedvenc egy súlyos herpesz vírussal küzd, és gyógyszeres kezelés alatt is áll.