Külföldre utazik? Ennyi borravalót illik adni

Itt a nyaralási szezon, és mindig zavarban érzi magát, vajon egy idegen országban mennyi borravalót szokás adni és miként, mennyi az az összeg, amiért még nem nézik ki a helyről?

Itt a nyaralási szezon, és mindig zavarban érzi magát, vajon egy idegen országban mennyi borravalót szokás adni és miként, mennyi az az összeg, amiért még nem nézik ki a helyről?

Olaszországban benne van az árban

Az egyik legnépszerűbb nyaralóhely a magyarok körében. És ott muszáj legalább egy pizzára beülni. Sokan viszont nem tudják, hogy itt nem szokás külön borravalót adni, a szervizdíj benne van a végleges árban. Gyakori, hogy a számlán „coperto” felirat olvasható, ami azt jelenti, hogy felszámoltak egy bizonyos összeget a terítékért és a kenyérért. Aki nagyon elégedett, az hagyhat az asztalon néhány pénzérmét. Presszóbárokban sem kistányér, sem ma­lacpersely nem található külön erre a célra.







© Thinkstock

Görögországban egységes a jatt

Ha itt beült egy étterembe, márpedig egy jó haléttermet kár lenne kihagyni, kereken tízszázalékos borravalót szokás adni a felszolgálóknak, tavernákban – ezek a kisebb, borozós, mulatós helyek – maximum egy eurót. A szállodákban a szobalánynak elutazáskor személyesen adjon egy kis összegű borravalót. Számítson rá, hogy taxizáskor felkerekítik a fuvardíjat.

Franciaországban nem mindenhol kötelező

Étteremben vagy kávéházban 10–15 százalékos jattot szokás adni úgy, hogy távozás előtt az asztalon hagyják. Szállodában nem kötelező a borravaló. A taxisofőr rendszerint tíz százalékot kap.







© Thinkstock

Egyiptomban ebből él a személyzet

A fáraók országában, akárcsak egész Észak-Afrikában, minden esetben nagy jelentősége van a borravalónak, ugyanis a személyzet jóformán ebből él. Ha beül egy étterembe, 10–15 százalékot adjon a számlához.

A taxisofőrök itt ugyanúgy felkerekítik a fuvardíjat. Szobalányok, csomaghordozók és más szolgáltatásokat teljesítők is nagyon örülnek, ha borravalót kapnak: úgy egy euró körüli összeggel számoljon.

Németországban ne vigye túlzásba

Itt étteremben és taxizáskor elegendő öt-tíz százalék borravalót adni. Szállodában a csomaghordozó bőröndönként egy-egy euróra számít, míg a szobalány egy-két euró borravalót szokott kapni a vendégektől. A pénzt elutazás előtt személyesen adja át.







© Thinkstock

Ázsiában eltérőek a szokások

Thaiföld kedvelt nyaralóhely, így már nagyon meghonosodtak a nyugati szokások. Éttermekben tíz százalék a megfelelő borravaló. Viszont tíz bathnál – ez a helyi pénznem – kisebb összeg sértésnek számít.

Kínában és Japánban viszont nincs hagyománya a borravalónak, sőt a nemzetközi hotelek kivételével gyakran sértésnek találják. Ám a turisztikai központokban a szolgáltatásokat nyújtó személyzet itt is szívesen elfogad tíz százalékot, a szobalány két-három jüant, az utazás vezetője pedig egy dollárt. Japánban a jó kiszolgálást inkább kis ajándékokkal vagy legfeljebb két dollárral jutalmazzák.







© Thinkstock

Spanyolországban ne adjon aprót

A vendéglátóhelyeken általában bevett szokás a 10–15 százalékos borravaló. Aprópénz – két vagy öt eurócent – borravalóként adása súlyos udvariatlanság. Taxizás után felkerekítik a fuvardíjat.

Nagy-Britanniában hívja meg a pultost

Az angol éttermekben 10–15 százalék „tip” (borravaló) a szokásos, míg Írországban maximum tíz százalékot elég, ha ad. Amennyiben a számlán már feltüntették azt, hogy „service charge” (kiszolgálási díj), akkor lehet kevesebb a jatt. Kocsmákban, pubokban a bárpultnál nem adnak borravalót. Ha meg akarja jutalmazni a bárpultost, hívja meg őt egy italra. Ha cipelik a bőröndjét, egy font sterlinget adjon a hordárnak, a taxiban pedig kerekítse fel a fuvardíjat.







© Thinkstock

Horvátországban nem veszik zokon

A legnépszerűbb úti cél még most is a magyarok között. A szokás hasonló, mint Magyarországon, azonban az éttermi árak végösszege a legtöbb esetben már tartalmazza a borravalót, de efelett is adhatunk pluszpénzt a pincérnek. A felszolgálók viszont a magyar átlagnál valahogy sokkal fesztelenebbek, tudnak profik és előzékenyek lenni. Ugyanennek a lazaságnak kö­szönhetően nem fognak arcokat vágni, ha nincs borravaló, de ha kapnak pluszpénzt, azt megbecsülik. A szállás személyzetének is kedvünk szerint adhatunk jattot, ha úgy érezzük.

A hála pénze

– Már a középkori keresztény kultúrában ott voltak a nyomai a borravalónak – mondja Görög Ibolya protokoll­szakértő. – Ha valakit kivégzésre vittek, illett adni a hóhérnak némi pénzt, szépen ölje meg az illetőt. Így nem is pontosan tudni, mióta van ez szokásban. Arról van szó, hogy meg szeretnénk hálálni külön, hogy kiszolgálnak bennünket. A taxisnak, a fodrásznak, a pincérnek. Kisebb boltokban, mint például egy virágbolt vagy trafik még ma is szokás egy pár forinttal többet adni vagy felfelé kerekíteni.

Kapcsolódó jegyzetünket itt találja.