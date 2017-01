Kötekedtek, majd megütöttek egy nőt a buszon - videó

A Police.hu beszámolója szerint még decemberben egy férfi és egy nő előbb kipécézett magának egy utast, majd kötekedni kezdtek, leszállni sem hagyták, és végül meg is ütötték. A rendelkezésekre álló adatok szerint a pár december 11-én 23.40 körül utazott a 9-es buszon, amikor kiszemeltek egy egyedülálló másik utast, akit előbb csak szóban zaklattak, majd körbe is vették. Amikor az utas megelégelve a fenyegetettséget felállt, és a busz vezetőjétől kért segítséget, a férfi és a nő utánament, és fizikailag is bántalmazta. Előbb a férfi ütötte meg, majd a nő is bántalmazta a közben földre került áldozatot. A rendőrség beszámolója szerint a busz közben megállt a Kőbányai út és a Hungária körút sarkán, az elkövetők pedig a Népliget irányába távoztak.

A busz biztonsági kamerája felvette az elkövetőket, a rendőrség kéri, hogy aki a felvételen látható férfit és nőt felismeri, tartózkodási helyükről vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-1-263-7200-ás telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es „Telefontanú” zöld számán, valamint a 107-es, 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén vagy írjon a 10rk@budapest.police.hu e-mail címre.