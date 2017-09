Kormányfőként is vállalna gyereket Szél Bernadett

Az LMP miniszterelnök-jelöltje el tudja azt képzelni, amit rajta kívül csak kevesen: 2018 után miniszterelnökként venne ki szülési szabadságot.

Három-három. Nem, ez nem egy futballmeccs eredménye, hanem a nemek aránya az LMP társelnökének budakeszi otthonában. A nők oldalát erősíti a 40 éves politikus, valamint két lánya, a férfiakét meg a férje, Bálint, továbbá a két örökbefogadott fekete keverékkutya, Misu és Mazsi. De a nagyszülőktől örökölt, épp bővítés alatt álló parasztházában nem téma, ki a férfi, ki a nő, mik a férfikötelességek és mik a nőiek. Ugyan Bernadett is tud főzni, de inkább csak kuktáskodik a férje mellett. Bevallja, nem egy nagy háziasszony, azóta kedvelte csak meg valamelyest, amióta a kislányaival együtt, őket tanítgatva csinálja. Egyébként nem ad kötelező mintát a gyerekeinek. Ő és a férje is vegetáriánusok, de nem egészségügyi megfontolásokból.

– Egyszerűen csak sajnálom az állatokat, ezért bőrcipőt sem nagyon hordok – magyarázza. – De például amikor a kisebbel voltam terhes, majd megvesztem a húsért, ettem is, aztán a szülés után visszaálltam. A lányok majd, ha felnőnek, maguk eldöntik, mit és hogyan akarnak enni, nem fogok beleszólni. Ezen nem stresszelem magam.

Apropó stressz! A parlamenti munkája rengeteg feszültséggel jár, s bár ezeket viszonylag jól tűri, azért idegnyugtató mozgásra szüksége van. Tornázik, súlyzózik, jógázik (együtt a férjével), de a legjobb stresszoldónak a futást tartja.







Bernadett, Bálint és a két lány, Mirella és Esztella Szélék budakeszi otthonában © Kecskeméti Zoltán

– Hetente legalább ötször futok. Innen Budakesziről gyakran a Normafához, a Jánoshegyi kilátóhoz futok fel, ha meg csak kevés időm van, s a munkahelyemen vagyok, akkor a Margitszigeten nyomok le egy-két kört, ahogy az időm engedi – avat be a műhelytitkokba Bernadett minden kétséget kizáróan emancipált nő, így talán meglepő, hogy a házasságkötése után „eldobta” leánykori nevét.

– Mindenképp ki akartam ilyen módon is fejezni az összetartozásunkat, ezért ragaszkodtam Bálint nevéhez. Persze lehetett volna, hogy a sajátomat is megtartom, de a Szél-Nagy szóösszetétel hülye viccelődésekre adott volna alkalmat, ezt inkább nem vállaltam. A gyerekek névadásában már vagányabb volt, nyugodtan mondhatjuk, a kilencéves Mirella (magyarul Csodácska) és a hétesztendős Esztella (Csillagocska) nem mindennapi keresztnevet visel. Azt is elárulja, hogy ha születik még egy fiúk, akkor a Bálint nevet kapja majd, ő lenne a sorrendben hetedik Szél Bálint a családban.







Misu és Mazsi, a két örökbefogadott keverék kankutya is tagja a családnak © Kecskeméti Zoltán

A kérdésre, hogy politikai karriert építve, túl a negyvenen komolyan gondolkodik-e még ezen, magától értetődő természetességgel kérdez vissza: – Miért ne? Kilenc hónapos várandósan kampányoltam Budakeszi polgármesteri címéért. Ugyanígy szülhetnék miniszterelnökként is, nem látok ebben semmi különöset. Azért nem könnyű elképzelni, amikor mondjuk 2020-ban a kormányszóvivő azt mondja: a miniszterelnök asszony most nem tud a sajtó rendelkezésére állni, épp szoptat…