Kopott gumival akarta szállítani a busz a gyerekeket – megszólalt a busztulajdonos

Dühös szülők akadályozták meg Fóton, hogy egy kopott kerekű busz osztálykirándulásra vigye negyedik osztályos gyermekeiket. Az egyik szülőnek indulás előtt pár perccel tűnt fel a kerék állapota, így az iskolásokat szüleik fel sem engedték a Visegrádra tartó járműre.

– A buszos simán beültetett volna két osztálynyi gyermeket ebbe a járműbe. Felháborító! Végül vonattal, komppal, busszal mentek. A csomagokat a szülők fuvarozták, de így legalább biztonságban vannak. Nem tudom, hány balesetnek kell ahhoz történnie, hogy a buszok már valóban csak megbízható műszaki állapotban közlekedhessenek! – háborgott a szülő Facebook-bejegyzésében.







Tükörsima kerékkel közlekedik a busz. A tulajdonos azt ígérte, hamarosan lecseréli

A gyerekek szülei a helyszínre hívták a rendőröket is, akik el sem engedték hajtani a buszt a parkolóból. A Bors megkereste a járművet biztosító cég tulajdonosát, aki elismerte: az ominózus busz a társaság legöregebb busza, csak tartaléknak használják, de még sosem volt vele probléma, s rendszeresen szervizelik.

– Konkrétan egy szülő panaszkodott, de úgy gondolom, túlre­agálta az ügyet. Hat kerékből egy külseje kopott el, amit ki fogunk cserélni. Minden hosszú út előtt megvizsgáljuk a buszokat, most is így tettünk. Szívességből küldtük ezt a buszt, amit az iskola kért, hogy csökkentsék a kirándulás költségeit. Személy szerint a saját gyermekemet is engedném felszállni erre a buszra – mondta a Borsnak a busz tulajdonosa, aki hozzátette, megérti a szülők aggodalmát a januári veronai busztragédia után.









Megkerestük a Fóti Ökumenikus Iskola és Gimnázium igazgatóját is, de lapzártánkig nem kommentálta az esetet. Mivel az egyik szülő hivatalos bejelentést tett a rendőrségen, a hatóságokat is megkérdeztük, indult-e vizsgálat az ügyben, de ők sem válaszoltak. A rendôrség szabálysértés miatt indított eljárást.

