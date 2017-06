Kolbászt és pálinkát kapott őreitől a lezuhant amerikai

Magyarország 1941 nyarán lépett be a II. világháborúba, az emberek azonban csak 1944 áprilisától kezdték megtapasztalni komolyabban a harcok borzalmait. A német célpontokat támadó amerikai 15. légi hadsereg repülői például rendszeresen a Rábaköz fölött haladtak át, ezért arrafelé gyakoriak voltak az összecsapások a német és az amerikai vadászgépek között. Emiatt nem egy repülő landolt a környékbeli földeken.

1944. április 23-án például egy amerikai B–24 Liberator zuhant le Rábatamási közelében, amikor épp az ausztriai Bad Vöslau felé tartott. Frank Coupe őrmester nem élte túl az esetet, ám öt társa igen.







Egy B–24-es az almásfüzitői olajfinomítót bombázza. (A kép forrása Robert F. Dorr: B–24 Liberator Units of the Fifteenth Air Force című könyve)

– Lógott ki a repülőből, de úgy látszott, hogy nem akarja elengedni. Körülbelül 100-150 méter magasságból aztán lezuhant. Az ejtőernyője nem nyílt ki, és az őszi búzavetésbe esett – nyilatkozta a Kisalföldnek a csornai Varga Gyula, aki szemtanúja volt az esetnek.

A gép legénységéből ma már csak Robert E. Field él, aki egy héttel a 20. születésnapja előtt esett hadifogságba a légi csata következményeként. Frank Coupe-pal együtt hagyta el a gépet, miután kiszabadították a repülő alhasában ülő, beszorult lövészt. Robertnek azonban kinyílt az ernyője, s túlélte a becsapódást.







A búzavetésbe esett az őrmester, akinek nem nyílt ki az ejtőernyője – mutatja Varga Gyula © Kisalföld

A katona feldühödött falusiakkal találta szembe magát, akik megverték, majd bezárták egy kis házba. Úgy sejtette, másnap ki fogják végezni, ám végül egy katonai teherautó Győrbe vitte. A börtönben az őrei jól bántak vele, próbáltak vele beszélgetni, kapott kenyeret, kolbászt és pálinkát is. Aztán Budapestre szállították át, ahol a felbőszült tömeg majdnem meglincselte a hadifoglyokat, köztük őt is. Ám ezt is megúszta, s innen egy lengyel fogolytáborba került, ahonnan 1945 januárjában szabadult. Egészen 1985-ig nem is találkozott a társaival, akkor tudta meg, ők hogyan élték túl a háborút.

A Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata a jelenben épp azzal foglalkozik, hogy feldolgozza a a környéken történt háborús eseményeket. A közelmúltban üzenetet küldtek Fieldnek, hátha megtudnak még tőle pár érdekességet.







Csak semmi pánik

A legtöbbeket érdeklő, lezuhant repülőkkel, elsüllyesztett Tigris tankokkal foglalkozó legendák a Balatonhoz kötődnek. Ezeknek van is valóságalapja, hiszen a II. világháború során több vadászgépet is lelőttek a tó felett. Mendemondákra épített ugyanakkor a „Csak semmi pánik” című film, amelyben a Bujtor István által megformált Ötvös Csöpi egy Balatonba zuhant német repülő ügyében nyomoz, ami műkincseket próbált kicsempészni az országból.