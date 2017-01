Kivégzés a Fülöp-szigeteken: ecstasyval bukott le a lelőtt Dániel

Több év börtönre ítélték Magyarországon M. Dánielt, azt a férfit, akit a Fülöp-szigeteken lőtt agyon szomszédja. A férfi Iloilóban bujkált, ahol egy testépítőversenyre is benevezett.

A 37 éves Dániel ba­rátnőjével évek óta élt az ázsiai országban. S bár vélhetően börtönbüntetése elől menekült a kétmillió lakosú Iloilóba, hi­vatalos pa­pírjaikat rendben ta­lálta a helyi rendőrség. Erre magyarázatot adhat az a tény, hogy amikor az országba léptek, még nem állt körözés alatt. De Iloilo város rendőrsége legfeljebb csak akkor tudhatott volna a férfi múltjáról, ha nemzetközi listára kerül a neve. Erre uta­ló adat nincs, megtalálásával az érdi kapitányságot bízták meg. Az In­terpol adatbázisában nem szerepel. A férfi és társai drogügyéről egy rendőrségi összesítő ad hírt. Eszerint Dánielt na­gyobb mennyiségű fűvel és ecstasyval kapcsolták le. Később ebben az ügyben ítélték el. 2013 februárjában a férfi még biztosan Magyarországon tartózkodott.







Az elmúlt két és fél évet a Fülöp-szigeteken töltötte Dániel. A lebukástól nem tartott

Április 8-án viszont már Iloilóban volt, és úgy tűnik, az elmúlt években nem is nagyon mozdult ki a városból. A lebukástól aligha tartott: 2013 decemberében egy Iloilóban rendezett test­építőversenyre is benevezett. Többnyire egy helyi osztrigabárban illetve a tengerparton töltötte filippínó ismerőseivel az idejét. A város kiválasztásában szerepet játszhatott az is, hogy Magyarországnak nincs kiadatási egyezménye a Fülöp-szigetekkel.







Monumentális izmokkal rendelkezett, profi testépítőnek számított

A körözést a Fővárosi Törvényszék 2013 szeptember elején adta ki ellene. Az elfogatóparancs még szerdán is olvasható volt a rendőrség honlapján.